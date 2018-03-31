أهداف مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.. خماسية مذلة في الشوط الأول لكلاسيكو ألمانيا (فيديو)

شهد الشوط الأول بين فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، اليوم السبت، في كلاسيكو ألمانيا تقدمًا للفريق البافاري بخمسة أهداف دون رد، من أحداث المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب ” أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.
وتقدم الفريق البافاري بهدف مبكر عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 6 بعد استلامه كرة رائعة من توماس مولر.
هدف بايرن ميونيخ الاول pic.twitter.com/rpLoUmcPas
— C a r l o s | أهداف (@iGoooal) March 31, 2018
وأضاف النجم الكولمبي خاميس رودريغيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 بعد عرضية مميزة من ألابا.
الدوري الألماني | بايرن ميونخ × بروسيا دورتموند | هدف بايرن ميونخ الثاني HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/LsyiPNDFR4
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018
وسجل توماس مولر الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 23.
الدوري الألماني | بايرن ميونخ × بروسيا دورتموند |قووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الثالث "مولر" HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/T8ZzXvX5P8
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018
وأضاف ليفاندوفيسكي الهدف الرابع في الدقيقة 44، وعزّز فرانك ريبيري بالهدف الخامس في الدقيقة 46.
الدوري الألماني | بايرن ميونخ × بروسيا دورتموند |قووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الرابع HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/BbF7ZzWQBx
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018
الدوري الألماني | بايرن ميونخ × بروسيا دورتموند |قووووووووووووووووووول بايرن ميونخ الخاااااااامس "ريبري" HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/fkTkZmnm4f
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، بينما يأتى بوروسيا دورتموند فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.
الدوري الألماني | بايرن ميونخ 5 × 0 بروسيا دورتموند | أهداف الشوط الأول HD #بايرن_دورتموند حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/8pyQZzrgLT
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018
واختتم ليفاندوفيسكي أهداف المباراة بهدف سادس لفريقه وهاتريك شخصي له.
الدوري الألماني | بايرن ميونخ × بروسيا دورتموند |قووووووووووووووووووول بايرن ميونخ السادس " ليفاندوفسكي هاتريك " HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/B6dZdGlFPT
— صـقـر أهـداف (@S8R_HD40) March 31, 2018