أهداف مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.. خماسية مذلة في الشوط الأول لكلاسيكو ألمانيا (فيديو)

أهداف مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.. خماسية مذلة في الشوط الأول لكلاسيكو ألمانيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهد الشوط الأول بين فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، اليوم السبت، في كلاسيكو ألمانيا تقدمًا للفريق البافاري بخمسة أهداف دون رد، من أحداث المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب ” أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.

وتقدم الفريق البافاري بهدف مبكر عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 6 بعد استلامه كرة رائعة من توماس مولر.

وأضاف النجم الكولمبي خاميس رودريغيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 بعد عرضية مميزة من ألابا.

وسجل توماس مولر الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 23.

وأضاف ليفاندوفيسكي الهدف الرابع في الدقيقة 44، وعزّز فرانك ريبيري بالهدف الخامس في الدقيقة 46.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، بينما يأتى بوروسيا دورتموند فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

واختتم ليفاندوفيسكي أهداف المباراة بهدف سادس لفريقه وهاتريك شخصي له.

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