جيمس رودريغيز يرفض “كبار الدوري الإنجليزي” من أجل بايرن ميونخ

رفض الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز الانتقال إلى أندية الدوري الممتاز الكبرى من أجل البقاء في بايرن ميونخ رغم أنه معار للنادي البافاري لمدة عامين من ريال مدريد.

ويتبقى 15 شهرا في عقد رودريغيز (26 عاما) مع بطل البوندسليغا لكن أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد أبدت اهتمامها بالتعاقد معه قبل انتقاله إلى بايرن مقابل 35 مليون استرليني من ريال مدريد.

ويبدو رودريغيز سعيدا في بايرن خاصة في ظل اعتماد مدربه السابق زين الدين زيدان على كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وغاريث بيل وإيسكو وماركو أسينسيو بدلا منه وقد ألمح إلى رغبته في تمديد بقائه في ألمانيا.

ورد النجم الكولومبي على استفسار صحيفة “صن سبورتس” البريطانية بشأن ما إذا كان يفكر في الانتقال إلى البريميرليغ قائلا “في بايرن ميونخ أنا بخير ، في موناكو في الدوري الفرنيس كنت ألعب. الآن في بايرن ألعب وأسير بشكل جيد ومن المهم المشاركة في كأس العالم وأنا في قمة الجاهزية”.

وأضاف “تعلمت في ريال مدريد أثناء غيابي عن التشكيلة الأساسية أن أكون أكثر هدوءًا. أريد دائمًا أن أكون جيدًا ، ولكن في الوقت ذاته يجب أن أكون هادئًا”.

وبعد مشاركته بشكل أساسي مع مدربه يوب هاينكس في بايرن ميونخ عاد رودريغيز إلى التشكيلة الأساسية لكولومبيا.

وتوج رودريغيز بجائزة هداف كأس العالم 2014 في البرازيل وانتقل من موناكو إلى ريال مدريد مقابل 63 مليون جنيه استرليني بعد المونديال.

وأضاف “أنا حاليا على نفس المستوى الذي كنت عليه في المونديال. قدمت بطولة جيدة لأني كنت ألعب بانتظام في ذلك العام. دائما أحلم بالمشاركة في كأس العالم والظهور بشكل جيد”.

وتألق رودريغيز في فوز كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فرنسا وديا يوم الجمعة الماضي قبل التعادل مع استراليا.