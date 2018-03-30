نيمار يسابق الزمن للحاق بكأس العالم (فيديو)

يسابق النجم البرازيلي نيمار الزمن؛ للحاق بزملائه المشاركين في كأس العالم في روسيا الصيف المقبل، حيث يتعافى من جراحة في مشط قدمه؛ إثر إصابة تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان.

ويتدرب نيمار البالغ من العمر 26 عامًا مرتديًا حذاءً طبيًا، حيث زاد من وتيرة تدريباته اليومية قبل نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

وغاب نيمار عن الفوز على روسيا 3/0 وألمانيا 1/0 وديًا، ومن المرجح عودته قبل انطلاق المونديال مباشرة.

ونشر نيمار على حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو له دون قميص، أثناء تأدية تدريبات تقوية عضلات الساقين، بينما كان يجلس على كرة طبية.

وفي صورة أخرى يحاول رفع أوزان بساقيه؛ من أجل تقوية العضلات للإسراع من وتيرة تعافيه؛ للحاق ببطولة كأس العالم.

ويتابع نيمار عمليات تعافيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر على إنستغرام كل مراحل التعافي.