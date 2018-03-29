تطور جديد بشأن إصابة نيمار نجم باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد يتعافى من إصابته بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

وتعرض نيمار (25 عامًا) للإصابة، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي أواخر فبراير الماضي، وكشفت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيغيب عن الملاعب قرابة 3 أشهر.

لكن صحيفة “سبورت” قالت إن نيمار سيعود للعاصمة الفرنسية باريس، نهاية أبريل المقبل للمشاركة مع باريس سان جيرمان في الجولات الأخيرة من الموسم.

وتمثل العودة السريعة لنيمار خبرًا سارًا لباريس سان جيرمان وبشكل أكبر لمنتخب بلاده البرازيل، إذ سيكون بوسعه الاستعداد جيدًا قبل المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نيمار سيشارك مع باريس سان جيرمان في آخر جولات الدوري الفرنسي ونهائي كأس فرنسا، حال نجح الفريق في تجاوز منافسه كان في نصف النهائي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني، بعدما دفع مالكه القطري ناصر الخليفي قيمة فسخ عقده مع الفريق الكتالوني والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 30 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 19.