تيفيز يتعرض لإصابة قوية في السجن.. تعرّف على التفاصيل

صدم المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز فريقه بوكا جونيورز، بعد عودته للتدريبات الأسبوع الماضي وهو مصاب، خلال مباراة خاضها في ساحة أحد السجون.

وذكرت تقارير محلية أرجنتينية أن تيفيز تعرض لضربة قوية خلال مباراة خاضها مع المساجين، أثناء زيارته لأخيه غير الشقيق خوان ألبرتو مارتينيز في أحد السجون المؤمّنة بشكل كبير في مدينة قرطبة.

وذكر موقع “كلارين سبورتس” أن نجم مانشستر يونايتد وسيتي السابق لعب مباراة مع السجناء، قبل مغادرة السجن عقب زيارة شقيقه.

وتعرض تيفيز نجم يوفنتوس الإيطالي لإصابة عضلية إثر ضربة تعرض لها خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وحُكم بالسجن على مارتينيز في عام 2010 لمدة 16 سنة بتهمة الاعتداء على سيارة مدرعة، كما صدر حكم بالحبس بسبب مشاركته في عملية سرقة، حيث كانا يرتديان ملابس شرطة.

وعاد المهاجم البالغ عمره 34 عامًا إلى نادي طفولته بوكا جونيورز في يناير/ كانون الثاني، بعد فترة قصيرة مع شنغهاي شينهوا في الدوري الممتاز الصيني حصل خلالها على 650 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، لكنه وصف هذه الفترة بأنها كانت “عطلة”.

وبدأ تيفيز مسيرته مع بوكا وعمره 16 عامًا، وخاض أول مباراة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001، قبل أن ينضم إلى نادي كورينثيانز البرازيلي عام 2005.