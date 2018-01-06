كارلوس تيفيز ينضم إلى بوكا جونيورز للمرة الثالثة

أعلن نادي بوكا جونيورز، المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم الليلة الماضية، أنه تعاقد وللمرة الثالثة مع لاعبه السابق كارلوس تيفيز؛ بعد إنهاء ارتباطه بشنغهاي شينهوا الصيني.

والتقى تيفيز، الذي سيكمل 34 عامًا الشهر المقبل، مع مدرب بوكا جويرمو باروس سكيلوتو ومباشرة بدأ استعدادته للموسم الجديد في مجمع لوس كارداليس.

وقال النادي الأرجنتيني: “تيفيز عاد إلى بيته.. اليوم انضم لفريق المدرب جويرمو في مجمع كارداليس، وهو يتدرب حاليًا مع زملائه في الفريق”.

#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca ???????????? pic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) ٥ يناير، ٢٠١٨

ولم يكشف بوكا جونيورز عن أي تفاصيل تتعلق بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، كما لم يوضح إن كان النادي الصيني حصل على أي أموال في إطار الصفقة.

وكان تيفيز الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بدأ مسيرته في بوكا جونيورز المنتمي لعاصمة بلاده ما بين 2001 و2004، قبل أن ينضم إلى كورنثيانز البرازيلي وويستهام يونايتد الإنجليزي ثم مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي.

كما سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عامي 2014 و2015، قبل العودة ولفترة قصيرة إلى بوكا جونيورز.

وانضم تيفيز إلى شينهوا الصيني في يناير 2017، ورغم أنه فاز معه بكأس الاتحاد الصيني في العام الماضي؛ فإنه لم يتأقلم على ما يبدو مع الأجواء في الصين.