كارلوس تيفيز يعود إلى بوكا جونيورز بعد فشله في الصين

اقترب النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز من العودة إلى ناديه السابق بوكا جونيورز، بعد التوصل لاتفاق مع فريقه الصيني شنغهاي شينهوا بشأن إنهاء عقده.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني واحدًا من اللاعبين الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم، عندما انضم إلى شنغهاي شينهوا قبل 12 شهرًا مقابل 634 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ورغم ذلك فشل في التأقلم مع الأجواء في شرق آسيا، وقرر العودة إلى بلاده.

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية أن عودة مهاجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس السابق إلى بوكا جورنيورز، قد تكون قريبة رغم أن بوكا أعلن أنه لن يتفاوض بشكل مباشر مع النادي الصيني، نظرًا للراتب الضخم للمهاجم المخضرم.

وقال دانيال أنغليسي رئيس بوكا جونيورز في وقت سابق: “عندما يصبح لاعبًا حرًا سنتحدث معه بمفرده، وهو ما حدث بالفعل بعد اتفاق وكيل أعمال تيفيز مع إدارة شنغهاي على رحيله”.

ومن المتوقع أن يقدم بوكا جونيورز عرضًا للمهاجم لمدة عامين، ليعود إلى نادي طفولته للمرة الثانية قبل انضمامه إلى كورينثيانز البرازيلي في العام 2006.

وسبق لتيفيز الاحتراف في أندية ويستهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية، وكذلك يوفنتوس الإيطالي قبل العودة لبلاده ثم الرضوخ للإغراءات الصينية في 2016.