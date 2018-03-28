المطالبة بالتحقيق في الهتافات العنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا

طالب نشطاء ضد العنصرية، الاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح تحقيق ضد الجماهير الروسية التي حضرت مباراة روسيا وفرنسا الودية في ملعب كريستوفسكي بسانت بطرسبورغ؛ وذلك بسبب الهتافات العنصرية التي تلقاها بول بوغبا وزملاؤه السود في المنتخب.

وسمعت أصوات القردة في الملعب من طرف الجماهير الروسية، كما سمعت بوضوح حين سجل بول بوغبا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في اللقاء.

وبحسب شبكة ضد العنصرية فالفيفا يتوفر على ما يكفي من أدلة ليتحرك ويتخذ إجراءات ضد الجماهير الروسية.

وتبقى الهتافات العنصرية من المشاكل التي تعانيها روسيا في استضافتها لكأس العالم الصيف القادم، فقد سبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن عاقب جماهير زينت سانت بطرسبورغ مرتين بسبب العنصرية، كما عاقب فرقًت روسية أخرى للسبب نفسه.

وتحتضن مدينة سانت بطرسبورغ وملعبها كريستوفسكي 6 لقاءات خلال النهائيات، من بينها لقاء في نصف النهائي.