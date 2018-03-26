المنتخب البرتغالي ينهار أمام هولندا استعدادًا لكأس العالم

انهار المنتخب البرتغالي أمام منافسه الهولندي في المباراة الودية التي جمعتهما، الإثنين، في إطار استعدادات البرتغال لخوض كأس العالم بعد قرابة 3 أشهر في روسيا.

وتلقى المنتخب البرتغالي بطل أوروبا العام 2016 خسارة بنتيجة 3/0 جاءت جميعها في الشوط الأول عبر ممفيس ديباي وريان بابل وفيرجيل فان ديك.

وحقق المنتخب الهولندي فوزه الأول على نظيره البرتغالي منذ 27 عامًا، وخلال 12 مواجهة سابقة، فازت البرتغال 7 مرات مقابل انتصار وحيد لهولندا و4 تعادلات.

وعلى عكس سير اللعب تقدم منتخب هولندا بهدف في الدقيقة 11 عن طريق ممفيس ديباي إثر هجمة منظمة انتهت بتمريرة من دوني فان دي بيك إلى ديباي أمام المرمى مباشرة ليسدد بمهارة في الشباك.

وضاعف ريان بابل النتيجة لهولندا في الدقيقة 32 عبر ضربة رأس رائعة، بعد عرضية متقنة من ماتياس دى لايت.

واختتم فيرجيل فان دايك ثلاثية هولندا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وكان المنتخب البرتغالي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره المصري يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2/1، لكنه سقط اليوم 3/0 أمام هولندا ما يثير الشكوك حول قدرة رفاق كريستيانو رونالدو في الوصول إلى أدوار متقدمة في كأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغالي في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية مع إسبانيا والمغرب وإيران.

في حين أن منتخب هولندا فشل في الوصول إلى البطولة للمرة الثانية منذ غيابه عن نسخة العام 2002.