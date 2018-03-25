صحيفة: رونالدو رفض التبديل في مباراة مصر والبرتغال

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن النجم كريستيانو رونالدو رفض الخروج في الشوط الثاني من مباراة مصر والبرتغال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو”أن رونالدو رفض طلب مدرب منتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس بالخروج في الشوط الثاني، وأنه (رونالدو) أصرّ على لعب المباراة كاملة.

وكان رونالدو (33 عامًا) محقًا في رأيه بعد أن سجل هدفين في ظرف دقيقتين، ليقلب تأخر بطل أوروبا 2016 من 1/0 إلى 2/1.

وكان محمد صلاح سباقًا إلى التسجيل بتسديدة رائعة في الدقيقة 56، لكن رونالدو صدم الجميع بتسجيل هدفين في الدقيقتين 92 و94.

ومن المقرر أن يشارك رونالدو في مباراة البرتغالي ضد هولندا، غدًا الإثنين، في إطار استعدادات البرتغالي للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

ويسعى أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى التسجيل في 9 مباريات متتالية، (8 مع ريال مدريد، ومباراة مع البرتغال) علمًا بأنه وصل إلى 11 تهديفية متتالية بين 11 فبراير 2011، و2 أبريل من العام ذاته.