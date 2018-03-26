كشف سبب وفاة الكرواتي برونو بوبان في مباراة كرة قدم (فيديو)

قالت وسائل إعلام كرواتية، اليوم الإثنين، إن نتائج التشريح كشفت عن وفاة برونو بوبان لاعب كرة القدم في دوري الدرجة الثالثة المحلي بأزمة قلبية، السبت الماضي، بعد أن ارتطمت كرة سددت من مسافة قريبة بصدره.

وسقط جناح فريق مارسونيا في الملعب بالدقيقة 15 خلال مواجهة ناديه السابق سلافونيا. وأُعلنت وفاته بعد أن حاولت الأطقم الطبية والتدريبية للفريقين إسعافه لمدة 40 دقيقه دون جدوى.

وقال موقع “إندكس نيوز” للأنباء، الذي أعلن أن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية، إن جنازة بوبان ستقام اليوم الإثنين.

وكان بوبان يتصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الثالثة برصيد 12 هدفًا، في حين كان فريقه في المركز الخامس برصيد 30 نقطة في 17 مباراة.

ولعب بوبان مع سلافونيا في الفترة من 2014 إلى 2016، ثم التحق بشقيقه غابرييل في فريق زغرب الذي كان في حينها ضمن فرق دوري الأضواء، قبل أن ينتقل إلى مارسونيا في وقت سابق هذا العام.

وعبّر عدد من اللاعبين الدوليين في كرواتيا عن تعازيهم لأسرة بوبان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المهاجم ماريو مانزوكيتش: “فلترقد في سلام يا برونو. أقدّم أحر التعازي لأسرة بوبان وكل أصدقائه وزملائه في الفريق”.

وهذه أول حالة وفاة للاعب بارز في ملاعب كرة القدم في كرواتيا منذ اصطدام رأس هيرفوي كوسيتش (24 عامًا) مهاجم زادار بحاجز خرساني، في مباراة فريقه أمام سيباليا فينكوفسكي في دوري الدرجة الأولى في أبريل 2008. وفارق اللاعب الحياة متأثرًا بإصابات في رأسه بعدها بـ 5 أيام.