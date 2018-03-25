بعد سقوط لاعب جديد في كرواتيا.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين

تلقى عشاق الساحرة المستديرة خبرًا صادمًا جديدًا بعد وفاة برونو بوبان أحد لاعبي دوري الدرجة الثالثة في كرواتيا، وهو الأمر الذي حدث بعد أن اصطدمت به الكرة في إحدى مباريات فريقه أوسييك الكرواتي أمام بوزيجا سلوفينيا.

وبعد مرور ربع ساعة فقط من بداية المباراة، تلقى اللاعب تسديدة قوية ليفارق الحياة بعد توقف عمل قلبه وهو الأمر الذي صدم عشاق الكرة الكرواتية.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أشهر حالات وفاة لاعبي الكرة:

أزمة قلبية.. ورحيل الهادي بلرخيصة

بدأ انتشار حالات وفاة لاعبي الكرة مع الثمانينيات من القرن الماضي مع وفاة لاعب منتخب نيجيريا صامويل أوكواراغي في شهر أغسطس 1989 قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لمباراة منتخب بلاده أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم في لاجوس وتوفي بسبب أزمة قلبية.

وتكرر الأمر في سبتمبر 1990 بوفاة ديف لونغهورست مهاجم يورك سيتي عن عمر يناهز 25 عامًا في لقاء فريقه بدوري المناطق الإنجليزي أمام لينكولن سيتي وتبين أنه يعاني من مرض نادر في القلب.

وكانت الفاجعة العربية الأشهر وفاة اللاعب التونسي الشهير الهادي بلرخيصة في مباراة ودية جمعت فريقه الترجي التونسي ضد أولمبيك ليون في 1997.

صدمة فوي

استمر مسلسل وفيات اللاعبين بعد أن فارق البرازيلي مارسيلو دوس سانتوس الحياة في عام 2002 وعمره لا يتجاوز 28 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية.

وكانت الصدمة القوية بسقوط اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فوي أرضًا خلال مباراة منتخب بلاده التي فاز فيها1- صفر على كولومبيا في كأس القارات في فرنسا في يونيو عام 2003.

وأثارت وفاة فوي صدمة كبرى بين لاعبي الساحرة المستديرة وتم تخليد ذكرى الراحل في بطولة كأس القارات لذلك العام.

عبد الوهاب.. وأحزان الكرة المصرية

وباتت الأزمات القلبية عنوان وفاة نجوم الكرة وهو ما حدث مع المجري ميكلوس فيهر لاعب فريق بنفيكا الأسبق خلال لقاء فريقه أمام فيتوريا غيماريش بالدوري البرتغالي عام 2004.

وحدث الأمر ذاته مع سيرجينيو مدافع ساو كايتانو البرازيلي بعدما تعرض لأزمة في التنفس خلال مباراة بالدوري البرازيلي لفريقه أمام ساو باولو في أكتوبر 2004.

وفارق هوجو كونيا لاعب وسط يونياو ليريا البرتغالي الحياة خلال لقاء مع أصدقائه عام 2005 ثم كانت الفاجعة التي أبكت عشاق الكرة المصرية بوفاة محمد عبدالوهاب ظهير أيسر الأهلي والمنتخب المصري في المران يوم 31 أغسطس 2006 بسبب نوبة قلبية.

بويرتا يخطف روح إشبيلية

وتوفى أيضًا انطونيو بويرتا لاعب خط وسط اشبيلية الاسباني يوم 28 أغسطس عام 2007 بعد ساعات من سقوطه أرضًا خلال مباراة خيتافي وهو الحدث الذي أبكى عشاق الفريق الأندلسي.

وفارق أيضًا فيل أودونيل لاعب خط وسط مذرويل الأسكتلندي الحياة بعدما سقط قرب نهاية مباراة لفريقه بالدوري أمام دندي يونايتد يوم 29 ديسمبر 2008.

وتوفى أيضًا جاي تشينغوما لاعب منتخب الجابون بعد سقوطه أثناء مباراة بالدوري المحلي في 2008.

واقعة الخوالدة

سقط اللاعب قصي الخوالدة مغشيًا عليه في لقاء فريقه الفيصلي ضد الجزيرة في نوفمبر 2013 بالدوري الأردني وابتلع لسانه.. وكانت هناك واقعة إهمال واضحة في هذه الواقعة نظرًا لعدم وجود سيارة إسعاف في ملعب اللقاء.

وفارق أيضًا كريستيان غوميز لاعب نادي أتلتيكو بارانا الأرجنتيني أمام نادي بوكا يونيدوس بدوري الدرجة الثانية إثر أزمة قلبية في ذلك العام.

وكانت وفاة فهد موسانا لاعب نادي سيمبا التنزاني من أغرب حالات الوفاة بعد أن فارق حياته كمشجع لفريق تشيلسي الإنجليزي إثر أزمة قلبية حادة بعد هدف أحرزه فرانك لامبارد.

وتوفى أيضًا ألبرت إبيوسى لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري بعد الخسارة أمام الاتحاد بالدوري بعدما تلقى حجارة من جماهير الاتحاد.

وتوفى اللاعب الأرجنتيني فرانكو أنطونيو بعدما تلقى حجارة في رأسه من جماهير فريق تشاكاريتا جونيرو بالدوري.

لغز أستوري

أصبحت وفاة دافيد أستوري لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي لغزًا محيرًا بعدما خيمت أجواء من الحزن على عشاق الساحرة المستديرة بعد وفاة اللاعب صاحب الـ31 عامًا.

وفارق أستوري الحياة أثناء نومه قبل لقاء لفريقه بالدوري بدون أي أعراض أو شكوى من أمراض معينة.