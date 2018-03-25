مشجع يحاول إلقاء آخر من أعلى المدرجات في مباراة المكسيك وآيسلندا (فيديو)

في مشهد مؤسف من داخل مدرجات ملعب ليفاي بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، الذي كان يحتضن فعاليات المباراة الودية بين منتخبي المكسيك وآيسلندا نشبت مشاجرة بين مشجعين حاول أحدهما إلقاء الآخر من أعلى المدرجات.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية توترت الأجواء في مدرجات ملعب المباراة التي كانت مليئة عن بكرة أبيها حيث حضر اللقاء ما يقرب من 70 ألف مشجع.

وعلى الرغم من الفوز المريح للمنتخب المكسيكي بثلاثية نظيفة في مباراة امتازت بالسهولة والسلاسة لم تكن الأمور في المدرجات مثل التي كانت عليها في أرضية الملعب.

لم تكن هذه هي واقعة الشغب الوحيدة في المباراة إذ تم استدعاء قوات الشرطة المدنية المدعومة بطائرة هليكوبتر إلى ملعب اللقاء لاعتقال سبعين شخصًا من الجماهير الحاضرة للمباراة.

وبحسب ما ذكره شهود عيان، اندلعت العديد من الاشتباكات داخل ملعب اللقاء ما تطلب استدعاء قوات إضافية.