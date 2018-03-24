مدرب بروسيا دورتموند يصدم يوسين بولت

وجه بيتر شتوغر، المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، كلمات صادمة إلى يوسين بولت، حامل الرقم القياسي العالمي، في مسافتي 10 و200 متر عدْوًا، عندما أشار إلى أن مستواه لا يرقى للعب على النطاق الاحترافي.

وحصل العداء الجاميكي الأسطورة صاحب الألقاب والأرقام العديدة في ألعاب القوى على فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية يوم الجمعة، عندما شارك في تدريب مع دورتموند أمام جمهور متحمس.

وبحضور نحو 1500 مشجع أحرز بولت (31 عامًا) الذي اعتزل ألعاب القوى العام الماضي هدفًا جميلًا بضربة رأس، بعد دخوله أرض الملعب وسط هتاف وتشجيع الحضور إلى جانب لاعبين كبار، مثل ماريو غوتسه ويوليان فايغل ليرفع له شتوغر إبهامه تعبيرًا على الإعجاب والتشجيع.

وتعالت صيحات الجمهور خلال قيام العداء الجاميكي المعتزل بالإحماء قبل التدريب، رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح.

New Levels pic.twitter.com/Y9x86iQrMt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) March 23, 2018

ويشجع بولت فريق مانشستر يونايتد، وقال مازحًا بعد مباراة خيرية، يوم الخميس، إنه يتمنى أن يتسبب ظهوره مع دورتموند في توقيع عقد مع النادي الإنجليزي.

وسيشارك بولت في مباراة خيرية، في إستاد أولد ترافورد التابع لمانشستر يونايتد في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال شتوغر إن بولت أمامه “الكثير من العمل” ليصبح لاعب كرة قدم محترف من الطراز الرفيع.

وأضاف المدير الفني الألماني: “الأمر كله يتعلق بالأداء والحركة لكن أهم شيء هو أنه استمتع.. أعتقد أنه موهوب ، لكن عندما يريد اللعب على مستوى أعلى من الواضح أنه لديه الكثير من العمل للقيام به”.

وأضاف: “اللياقة البدنية التي تحتاجها لعبة أخرى مختلفة تمامًا عمّا تحتاجه كرة القدم، لكن الأمر كان ممتعًا لنا. كان من دواعي سرورنا رؤية شخص رائع مثله”.