يوسين بولت يتألق في تدريب مع دورتموند (صور وفيديو)

حصل العداء الجاميكي الأسطورة يوسين بولت صاحب الألقاب والأرقام العديدة في ألعاب القوى على فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية، اليوم الجمعة، عندما شارك في تدريب مع نادي بروسيا دورتموند الألماني أمام جمهور متحمس.

وبحضور نحو 1500 مشجع أحرز بولت (31 عامًا) الذي اعتزل ألعاب القوى في العام الماضي هدفًا جميلًا بضربة رأس بعد دخوله أرض الملعب، وسط هتاف وتشجيع الحضور، إلى جانب لاعبين كبار مثل: ماريو غوتزه وجيوليان فيغل.

كما تعالت صيحات الجمهور خلال قيام العداء الجاميكي المعتزل بالإحماء قبل التدريب رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح.

ويطمح بولت لبدء مسيرة جديدة في كرة القدم التي يعشقها.

وفي يناير الماضي، وافق بروسيا دورتموند، الذي ترعاه بوما وهي نفس شركة الملابس والمستلزمات الرياضية التي ترعى بولت، على تدرب بولت معه.

وسبق لبولت الفوز بـ 8 ميداليات ذهبية أولمبية وهو يعشق كرة القدم.

ويشجع بولت فريق مانشستر يونايتد، وقال مازحًا بعد مباراة خيرية، أمس الخميس، إنه يتمنى أن يتسبب ظهوره مع بروسيا دورتموند في توقيع عقد مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

