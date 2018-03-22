يوسين بولت ينضم إلى تدريبات بروسيا دورتموند

قال بروسيا دورتموند المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الخميس، إن يوسين بولت الفائز بعدة ميداليات أولمبية، سيخوض مرانًا مع الفريق، غدًا الجمعة، في ظل مساعي العداء الجامايكي المعتزل لبدء مسيرة احترافية في كرة القدم.

وسيكون المران مفتوحًا أمام الجماهير، وسيجذب بولت صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر والذي اعتزل العام الماضي، أنظار الجميع.

ويتوقع بروسيا دورتموند، الذي ترعاه “بوما” وهي نفس شركة الملابس والمستلزمات الرياضية التي ترعى بولت، حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال الحصة التدريبية، ونبه النادي مشجعيه بوجود أماكن محددة لهم.

وأعلن بولت (31 عامًا) الفائز بـ 8 ميداليات ذهبية وعاشق كرة القدم عزمه التدريب مع بروسيا دورتموند في يناير الماضي، وأكد، اليوم الخميس، مشاركته في المران.

وقال عبر تويتر: “بروسيا دورتموند. استعِدوا ليوم الجمعة”.

ويشجع بولت فريق مانشستر يونايتد، وقال مازحًا بعد مباراة خيرية، اليوم الخميس، إنه يتمنى أن يتسبب ظهوره مع بروسيا دورتموند في توقيع عقد مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.