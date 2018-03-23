سواريز يحرز هدفه رقم 50 مع أوروغواي ويقتحم “عالم كبار” أمريكا الجنوبية (فيديو)

اقتحم لويس سواريز مهاجم منتخب أورغواي لكرة القدم، عالم كبار النجوم في قارة أمريكا الجنوبية، بعد أن سجل هدفه رقم 50 مع منتخب بلاده من ركلة جزاء، في انتصار 2-صفر على جمهورية التشيك وديًا، اليوم الجمعة.

وأحرز ادينسون كافاني الهدف الثاني بحركة أكروباتية قبل نهاية الشوط الأول، ليبعث المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة الأولى بكأس العالم: مصر والسعودية وروسيا.

وحصل سواريز على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بطريقة ذكية، بعدما سقط فوق ساق الحارس أثناء التحام على كرة بعيدة عن المرمى لم تكن تشكل أي خطورة.

ونفذ اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا الذي كان يخوض مباراته 96 مع أوروغواي، ركلة الجزاء بنجاح في سقف المرمى.

بذلك أصبح سواريز سابع لاعب من قارة أمريكا الجنوبية يصل إلى 50 هدفًا بعدما سبقه في الوصول إلى هذا الرقم التهديفي البرازيليون بيليه وروماريو ورونالدو ونيما ردا سيلفا، إضافة إلى الثنائي الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا وليونيل ميسي.

وبات سواريز أول لاعب في تاريخ أورغواي الكروي يصل إلى 50 هدفًا، حيث لم يتمكن أحد من تحقيق هذا الإنجاز من قبل.