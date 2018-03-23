ماذا قال إبراهيموفيتش بعد رحيله عن مانشستر يونايتد وانضمامه إلى لوس أنغلوس غالاكسي؟

وعد زلاتان إبراهيموفيتش بتحقيق بطولات مع لوس أنغلوس غالاكسي بعد أن أكد إعلان نشر على صفحة كاملة في صحيفة “لوس أنغلوس تايمز” اليوم الجمعة انتقال المهاجم السويدي للفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين بعد انفصاله عن مانشستر يونايتد.

وظهر إبراهيموفيتش (36 عامًا) في الإعلان مرتديًا الزي الأبيض لفريقه الجديد موجهًا رسالة للجمهور يقول فيها “مرحبًا لوس أنغلوس العزيزة”.

ورحل إبراهيموفيتش عن يونايتد بعد أن وافق النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز على فسخ عقده الليلة الماضية.

وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع صحيفة لوس أنغلوس تايمز “بعد أن قضيت عمرًا في أوروبا وحققت 33 بطولة وانضممت لأكبر الأندية في العالم ولعبت بجوار أبرز اللاعبين الدوليين أريد الآن أن أذهب للولايات المتحدة وأن أواصل مسيرتي في كرة القدم هناك.

“أريد أن يستمتع الجمهور بما أقدمه في كرة القدم وبالفوز واخترت غالاكسي للقيام بهذا الأمر”.

وقال دان بيكرمان رئيس مجموعة (ايه.ئي.جي) العملاقة للترفيه المالكة للنادي إن إبراهيموفيتش سيكون واحدًا من ألمع النجوم في المدينة التي تحتضن هوليوود.

وأضاف بيكرمان لصحيفة لوس أنغلوس تايمز “تخلّى عن أمور كثيرة من أجل الانضمام إلينا وقالها صراحة إنه جاء ليحقق البطولات، فالأمر لا يتعلق بجني أموال، لوس أنغلوس مكان تجتمع فيه النجوم وسيكون إبراهيموفيتش واحدًا من ألمع نجوم الرياضة الذين لعبوا هنا”.

وأفادت تقارير صحفية أن إبراهيموفيتش، الذي أحرز 62 هدفًا في 116 مباراة شارك فيها مع منتخب السويد وفاز بلقب الدوري مع فرق مختلفة في إيطاليا وهولندا وإسبانيا وفرنسا، سيحصل على ثلاثة ملايين دولار في موسمين مع غالاكسي وهو رقم يقل كثيرًا عما كان يتقاضاه مع مانشستر يونايتد.

وبعد مرحلة من الإحباط قضاها في أولد ترافورد حيث لاحقته الإصابات ولعب سبع مباريات فقط هذا الموسم أعلن المهاجم السويدي أنه جاهز للعودة.

وقال “أنا جاهز حاليًا، وقبل كل شيء أنا هنا لألعب كرة القدم وليس لأي أمر آخر فهدفي الأول هو ممارسة كرة القدم وأن أقدم ما أتميز في أدائه، أنا متحمس لأنني تجاوزت ما مر بي ولأنني سأكتسب خبرة اللعب مع غالاكسي ولأنني سأكتشف كرة القدم هنا، أريد أن أكون جزءًا من هذا الأمر وأن أجعله أفضل”.