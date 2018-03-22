إبراهيموفيتش يغادر مانشستر يونايتد في غضون أسبوع

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أن عقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وشارك إبراهيموفيتش في 7 مباريات فقط هذا الموسم، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وانتقل إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016، في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه تعرض لإصابة قوية في أبريل الماضي، ووقع عقدًا جديدًا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكنه تعرض لإصابة مجددًا؛ ما قلّص عدد مشاركاته في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفقًا لشبكة ESPN فإن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 36 عامًا، سيغادر مانشستر يونايتد في غضون أسبوع.

يشار إلى أن تقارير ربطت إبراهيموفيتش بالانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة لوس أنجليس غالاكسي.