شاهد.. ضربة جزاء تحت تهديد السلاح (فيديو)

نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية مقطع فيديو لتسديد ضربة جزاء في بطولة الهواة بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية وبمدينة بيلفورد روكسو، تقشعر لها الأبدان لرؤية طريقة تواجد الجماهير والأجواء المحيطة بها.

وظهرت في مقطع الفيديو الجماهير تحيط بالمرمى ومنطقة الجزاء، دون احترام للحكم الذي حاول وضع الكرة في مكانها الصحيح، كما ظهر شخص يحمل سلاحًا ناريًا وينتظر خلف منفذ ضربة الجزاء.

ورغم الضغط الكبير لم يشعر المنفذ بالرهبة، حيث سدد الكرة في الجهة المعاكسة لحارس المرمى وبدأ حامل السلاح في إطلاق عيارات نارية في الفضاء احتفالًا بالهدف.