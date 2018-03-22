إلى برشلونة أم ريال مدريد.. هل يستطيع ليفربول الحفاظ على محمد صلاح لموسم جديد؟

لم يتوقع أحد أن يحقق الفرعون المصري محمد صلاح ما حققه، وخاصة بعد تجربته السيئة مع تشيلسي.

الآن بعد 18 شهراً من الانتقال من “ستامفورد بريدج” إلى “روما”، أصبح محمد صلاح أفضل هداف في الدوري الإنجليزي بعد أن حقق الكثير من الأهداف في موسمه الأول في أنفيلد من أي لاعب آخر.

بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كان هناك الكثير ممن توقعوا أن يكون أداء النجم البالغ من العمر 25 عامًا جيدًا في ميرسيسايد بعد تعافيه في دوري الدرجة الأولى.

ورأي الكثيرون أن ثمنه البالغ 37 مليون جنيه استرليني كان أكثر من قيمة اللاعب الذي سبق وفشل في إحداث تأثيرًا واضحًا في إنجلترا من قبل، ولكن ما لم يتوقعه أحد هو تسجيل صلاح لـ 36 هدفا في جميع المباريات مع النادي هذا الموسم.

ومن المؤكد أنه الآن يلفت أنظار بعض أكبر الأندية في أوروبا قبل فترة الانتقالات، مما يطرح السؤال: هل تستطيع ليفربول الاحتفاظ بصلاح؟

وفقًا للمصادر، في البداية كانت هناك تقارير تشير إلى أن ريال مدريد تسعى لضم صلاح، حيث كشف “هاني أبو ريدة” نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في يناير / كانون الثاني، أن النادي الملكي المتربع على عرش أوروبا مهتم بالنجم المصري.

وقال: “هناك فرصة حقيقية للعب صلاح في ريال مدريد العام المقبل، فالأسبان سيقدمون عرضًا له”.

وقال “هيكتور كوبر” مدرب المنتخب المصري: “وصلتني أنباء تشير إلى اهتمام الريال، لكن دعونا لا نسبق الأحداث”.

وبعد مرور شهر ونصف على تلك التعليقات، واصل صلاح أدائه الرائع، وسجل 4 أهداف في مرمى واتفورد السبت الماضي ليصل إجمالي أهدافه إلى 28 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أنه تجاوز الرقم القياسي الذي سجله “روبي فاولر” والذي سجل 33 هدفاً في موسمه الأول.

والآن يبدو أن نادي برشلونة قد انضم إلى السباق على ضم صلاح بينما يحاول باريس سان جيرمان جعله نجمه الجديد هذا الصيف بعد هزيمة النادي في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ومن جانبه أشار مهاجم آرسنال السابق “إيان رايت” إلى أنه ليس متفاجئًا بالاهتمام الكبير بمهاجم ليفربول، وقال: “أي شخص يدخل الدوري الممتاز ويسجل هذا العدد من الأهداف، سيجذب هذا النوع من الاهتمام”.

وأضاف: “سيواجه ليفربول هذه المشكلة، وإذا واصل صلاح تسجيل الاهداف في الموسم المقبل، فسوف تلاحقه الأندية الكبيرة، ودون التقليل من ليفربول، لا أعتقد أن اللعب هناك حلم صلاح، فإذا عرض ريال مدريد ضمه، فسيكون العرض جذابًا، وخسارة صلاح ستكون خسارة أكبر بكثير من خسارة كوتينهو”.

ضمت برشلونة بالفعل لاعب ليفربول المميز “فيليب كوتينيو” هذا العام مقابل 145 مليون جنيه استرليني في يناير / كانون الثاني بعد مفاوضات طويلة بدأت في الصيف الماضي.

ووصول النجم البرازيلي إلى ملعب “كامب نو” يعني أن جميع المراكز غير التابعة للاتحاد الأوروبي في النادي الكتالوني قد تم ملؤها، حيث لا يستطيع النادي الاسباني ضم أكثر من 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوربي، وهي المراكز التي شغلها “”كوتينهو” وزميله البرازيلي ” باولينيو” والكولومبي “ياري مينا”.

سيزداد الوضع تعقيدًا بعد وصول “آرثر” من نادي “غريميو” هذا الصيف، مما يعني أن برشلونة لن يتمكن من إكمال مخططه لضم صلاح، كما لا يعتبر احتمال الانتقال إلى باريس سان جيرمان جذابًا أيضًا، فبرغم أن باريس قادرًا على تقديم عرض رائع من الناحية المالية، إلا أن خطه الهجومي يعتمد على 3 مهاجمين ثابتين ” كيليان مبابي ” و”إدينسون كافاني” و”نيمار”، كما أنه يلعب في دوري محلي ضعيف.

وما لم ينجح ريال مدريد في ضم نيمار هذا الصيف، لن تكون هناك مساحة في ملعب الامراء ” بارك دي برينس”، حيث تلعب القيود المالية دورًا هامًا.

وهذا يترك الريال، كأرجح المتنافسين على صلاح، ومن المتوقع أن يجلب هذا الصيف التغيير في العاصمة الإسبانية بعد موسم ضعيف حيث فشل “لوس بلانكوس” في اللحاق بمنافسه برشلونة في السباق على اللقب.

ومن الجدير بالذكر أن خط الفريق الامامي يهيمن عليه كل من “كريم بنزيما” و”غاريث بيل” و”كريستيانو رونالدو”، لكن يمكن أن تكون هناك تغييرات مع بيل الذي انتقل من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي وبنزيما الذي كان أدائه دون المستوى.

في الوقت الحالي، يمكن لعشاق ليفربول الاستمتاع بأداء صلاح مادام ذلك ممكنًا.