تشكيلة منتخب البرازيل تتحول إلى مطربين وعازفين (فيديو)

يرشح الكثيرون البرازيل للتتويج بلقبها العالمي السادس، عندما تخوض بطولة كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، التي تواجهها في مباراة ودية الأسبوع الحالي قبل خوض اختبار أكثر صعوبة أمام ألمانيا بطلة العالم.

ويعسكر المنتخب البرازيلي في روسيا حاليًا، لكن الروح المعنوية للفريق تبدو عالية، إذ بدا اللاعبون في أعلى درجات الاسترخاء والعلاقة بينهم ودية تمامًا، حيث يتناولون الطعام على طاولة واحدة وجميعهم مبتسمون.

ونشر مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد صورة على حسابه في إنستغرام لتشكيلة البرازيل على طاولة واحدة، خلال معسكر الفريق الحالي في روسيا وعلق عليها قائلًا “الأسرة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نشر داني ألفيس ظهير أيمن باريس سان جيرمان فيديو على إنستغرام أيضًا، وإلى جواره زميلاه ماركيينوس وتياغو سيلفا أثناء عزف وغناء “السامبا”.

وغاب نيمار مهاجم سان جيرمان أيضًا عن هذه الأجواء نظرًا لمعاناته من الإصابة، حيث يتعافى حاليًا من جراحة لعلاج كسر في مشط قدمه والتهاب في الكاحل.

لكنه لا يزال واثقًا في عودته قبل انطلاق المونديال، حيث يعتقد الاتحاد البرازيلي للعبة أن مهاجم برشلونة السابق سيكون لائقًا قبل انطلاق البطولة.

وكشف نيمار البالغ من العمر 26 عامًا عن القميص الجديد للفريق في بطولة روسيا 2018، وهو يشبه إلى حد كبير قميص الفريق المتوج بكأس العالم 1970.