قبل مباراة مصر والبرتغال.. الإصابات تضرب صفوف “برازيل أوروبا”

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن مغادرة وليام كارفاليو، متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة، لمعسكر المنتخب البرتغالي، بسبب الإصابة ولن يتمكن من المشاركة في اللقاءين الوديين أمام منتخبي مصر وهولندا.

وقرر فيرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، عدم تعويض نجم وسط ميدانه بلاعب آخر، علمًا أنه فقد أيضًا بسبب الإصابة كلاً من المدافع فابيو كونتراو زميل كارفاليو في سبورتينغ لشبونة وروبين دياز مدافع بنفيكا.

ويواجه المنتخب البرتغالي منتخب مصر وديًا، الجمعة المقبل، بملعب ليتزيغروند في مدينة زيوريخ السويسرية.

ويعتبر اللقاء مهمًا للمنتخب المصري لكونه سيواجه حامل لقب أمم أوروبا 2016، كما يأمل المنتخب البرتغالي في اختبار منتخب عربي لتواجد المنتخب المغربي معه في نفس المجموعة في روسيا 2018.

وكان المنتخب المصري قد أعلن عن خوضه 5 وديات استعدادًا للمونديال، يبدأها بمواجهة البرتغال واليونان، قبل ملاقاة الكويت يوم 26 مايو المقبل، ثم كولومبيا وبلجيكا يومي 1 و6 يونيو.

بطل أفريقيا 7 مرات يتواجد في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم روسيا والسعودية وأوروغواي.