استعدادًا للمونديال.. المنتخب البرتغالي يكتسح نظيره السعودي بثلاثية نظيفة (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

تغلب المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره السعودي 3 / صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 .

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله مانويل فيرنانديز في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني ، سجل جونكال جويديس الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 52 ثم أضاف جواو ماريو الهدف الثالث للفريق قبل نهاية اللقاء مباشرة.

وبعد تأهل السعودية للنهائيات في روسيا فازت وديا 5-2 على جاميكا ثم خسرت على أرضها 3-صفر من غانا الشهر الماضي قبل أن تتفوق 2-صفر على لاتفيا يوم الثلاثاء الماضي ضمن معسكر المنتخب العربي في البرتغال وستواجه بلغاريا يوم الثلاثاء المقبل.

وتعود السعودية إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما شاركت أربع مرات متتالية بين 1994 و2006.

٣٢’ المنتخب السعودي يستقبل الهدف الأول في شباكه عن طريق اللاعب مانويل فيرنانديز ١-٠#السعودية_البرتغال #دوري_بلس pic.twitter.com/Avc2kCh3pd — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

٥٢’ المنتخب البرتغالي يعزز تقدمه بهدف ثاني في شباك منتخبنا الأخضر ٢-٠#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/gMIUG3h5OV — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

تهديد أول خطير من المنتخب البرتغالي، لكن القائم يساند الأخضر ويمنع الهدف الأول للبرتغال#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/lCdyu8ohSR — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

تدخّل عنيف من بيبي على يحيى الشهري يتلقى على إثره بطاقة صفراء!#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/3pk4KlpSQi — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

تسديدة خطيرة للمنتخب البرتغالي قبل نهاية الشوط الأول تمر بمحاذاة المرمى#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/1RyA0UWBsX — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

سالم الدوسري يتحصل على بطاقة صفراء بعد تداخله مع لاعب البرتغال#السعودية_البرتغال#دوري_بلس pic.twitter.com/xvxG7C80Hh — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧