استعدادًا للمونديال.. المنتخب البرتغالي يكتسح نظيره السعودي بثلاثية نظيفة (فيديو)

استعدادًا للمونديال.. المنتخب البرتغالي يكتسح نظيره السعودي بثلاثية نظيفة (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

تغلب المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره السعودي 3 / صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 .

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله مانويل فيرنانديز في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني ، سجل جونكال جويديس الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 52 ثم أضاف جواو ماريو الهدف الثالث للفريق قبل نهاية اللقاء مباشرة.

وبعد تأهل السعودية للنهائيات في روسيا فازت وديا 5-2 على جاميكا ثم خسرت على أرضها 3-صفر من غانا الشهر الماضي قبل أن تتفوق 2-صفر على لاتفيا يوم الثلاثاء الماضي ضمن معسكر المنتخب العربي في البرتغال وستواجه بلغاريا يوم الثلاثاء المقبل.

وتعود السعودية إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما شاركت أربع مرات متتالية بين 1994 و2006.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً