هل يحول لويس إنريكي وجهته إلى باريس سان جيرمان؟

اقترب المدرب الإسباني لويس إنريكي من تولّي مسؤولية تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع “باريس تيم”، اليوم الثلاثاء، فإن مصادر مقرّبة من باريس سان جيرمان تؤكد أن إدارة النادي في تواصل مع مدرب برشلونة، السابق لويس إنريكي.

وأضاف الموقع أن إنريكي يمتلك أرضية كبيرة لدى مسؤولي، النادي ليتولّى القيادة الفنية للفريق الكروي في الموسم المقبل خلفًا للإسباني، أوناي إيمري الذي سينتهي عقده في يونيو/ حزيران المقبل.

ويعود تفضيل مسؤولي سان جيرمان للتعاقد مع إنريكي لكونه لا يشغل أي منصب تدريبي في الوقت الحالي، بعدما اتخذ قرارًا بالراحة عقب نهاية، عقده مع الفريق الكتالوني.

إضافة إلى أنه تمكن من تحقيق “الريمونتادا”، في مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما حقق الفريق الفرنسي الفوز على ملعبه برباعية نظيفة، قبل أن يستفيق الفريق الكتالوني ويحقق الفوز على ملعبه بستة أهداف لهدف ليتأهل على إثرها الأخير إلى ربع النهائي.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى التعاقد مع مدرب يكون قادرًا على قيادة طموح جمهور النادي بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2018-2019.

وودّع سان جيرمان النسخة الحالية لدوري الأبطال من ثُمن النهائي بعد خسارته ذهابًا وإيابًا من ريال مدريد الإسباني بهدف لثلاثة أهداف، وهدف مقابل هدفين.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، أشارت إلى أن المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة، لم يعطِ موافقته على عرض قدّمه إليه تشيلسي، لتولّي تدريب البلوز الموسم المقبل، وخلافة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وأوضحت الصحيفة أن إنريكي (47 عامًا) ينتظر عرضًا من آرسنال الصيف المقبل، إذ يرغب في تولّي تدريب الغانرز وخلافة آرسين فينغر.

ولويس إنريكي بلا فريق منذ نهاية عقده مع برشلونة الصيف الماضي، في حين تشير تقارير إلى أن كونتي يخوض موسمه الأخير مع تشيلسي، خاصة أنه دخل في خلاف علني مع إدارة الفريق أكثر من مرة؛ بسبب سياسية الإدارة في سوق الانتقالات وعدم تلبية طلباته.