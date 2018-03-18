لويس إنريكي يرفض نادي تشيلسي لعيون آرسنال

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة، لم يعطِ موافقته على عرض قدّمه إليه تشيلسي، لتولي تدريب البلوز الموسم المقبل، وخلافة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وأوضحت الصحيفة أن إنريكي (49 عامًا) ينتظر عرضًا من آرسنال الصيف المقبل، إذ يرغب في تولي تدريب الغانرز وخلافة آرسين فينغر.

ولويس إنريكي بلا فريق منذ نهاية عقده مع برشلونة الصيف الماضي، في حين تشير تقارير إلى أن كونتي يخوض موسمه الأخير مع تشيلسي، خاصة أنه دخل في خلاف علني مع إدارة الفريق أكثر من مرة؛ بسبب سياسية الإدارة في سوق الانتقالات وعدم تلبية طلباته.

في حين أن فينغر يتلقى انتقادات عنيفة مع تراجع الفريق إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي.