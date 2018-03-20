رغم إصابته القوية.. نيمار يرقص على قدم واحدة ويحضر حفلًا صاخبًا برفقة صديقته (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، يرقص فيه بقدم واحدة، رغم معاناته من آثار جراحة أجراها في القدم الأخرى مؤخرًا، بسبب إصابته في مشط القدم.

ويبدو أن نيمار كان متواجدًا داخل منزله ورفض الالتزام بتعليمات الراحة، وقام بالرقص على الموسيقي في أجواء طريفة.

وقد سخرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، لأنه يواصل الاستمتاع بحياته الخاصة رغم أنه مصاب في قدمه، لينتهي موسمه الكروي مع ناديه، الآن مفترض أن يسابق الزمن من أجل اللحاق بكأس العالم “روسيا 2018”.

وكتبت الصحيفة في عنوانها على تقرير رصد تواجد نيمار في حفل موسيقي صاخب، احتفالًا بعيد ميلاد شقيقته “رافاييلا”: “على الأقل أنت تضمن الفوز بكأس العالم للحفلات”.

#Neymar seems to be recovering well from his leg opeation???????? pic.twitter.com/PBpA5lYe3m — 365Scores (@365Scores) March 20, 2018

وأضافت: “نيمار لا تعيقه الإصابة أو الحذاء الطبي الخاص الذي يرتديه في قدمه على حضور الحفلات، والتواجد في الملاهي الليلية، وتشجعه على ذلك صديقه برونا ماركيزيني”.

وظهر نيمار في الكثير من الصور يسير باستخدام العكاز، ويضع فوق قدمه المصابة دعامة طبية، يرتديها من الإصابة بعد إجراء الجراحة في البرازيل.

ونشر نيمار “فيديو” على حسابه في “إنستجرام” وهو يرقص بقدم واحدة، ويحاول القيام بأفضل الحركات الممكنة دون الاعتماد على قدمه الثانية المصابة.

ويحاول نيمار التعافي سريعًا من أجل اللحاق بمنافسات كأس العالم “روسيا 2018″، التي يتبقى على انطلاقها 84 يومًا فقط.