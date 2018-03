رغم إصابته القوية.. نيمار يرقص على قدم واحدة ويحضر حفلًا صاخبًا برفقة صديقته (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، يرقص فيه بقدم واحدة، رغم معاناته من آثار جراحة أجراها في القدم الأخرى مؤخرًا، بسبب إصابته في مشط القدم.

ويبدو أن نيمار كان متواجدًا داخل منزله ورفض الالتزام بتعليمات الراحة، وقام بالرقص على الموسيقي في أجواء طريفة.

وقد سخرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، لأنه يواصل الاستمتاع بحياته الخاصة رغم أنه مصاب في قدمه، لينتهي موسمه الكروي مع ناديه، الآن مفترض أن يسابق الزمن من أجل اللحاق بكأس العالم “روسيا 2018”.

وكتبت الصحيفة في عنوانها على تقرير رصد تواجد نيمار في حفل موسيقي صاخب، احتفالًا بعيد ميلاد شقيقته “رافاييلا”: “على الأقل أنت تضمن الفوز بكأس العالم للحفلات”.

#Neymar seems to be recovering well from his leg opeation???????? pic.twitter.com/PBpA5lYe3m

— 365Scores (@365Scores) March 20, 2018