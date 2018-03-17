جماهير غالاتا سراي تشعل الملعب قبل مواجهة فنربخشة (فيديو)

استبقت جماهير غالاتا سراي لقاء القمة أمام فنربخشة في وقت لاحق اليوم السبت بإشعال الألعاب النارية خلال تدريب الفريق الأخير قبل القمة.

ويستعد غالاتا سراي لمواجهة ملتهبة أمام غريمه التقليدي فنربخشة الليلة ضمن الدوري التركي الممتاز، ولذلك دعا فريق المدرب فاتح تريم الجماهير لحضور التدريب الأخير للفريق قبل المواجهة المرتقبة لإشعال حماس اللاعبين.

لكن الجماهير لم تكتفِ بضخ الحماس في نفوس اللاعبين، لكنها أشعلت المدرجات قبل ديربي إسطنبول، وامتلأ الملعب بألسنة الدخان بينما يتدرب اللاعبون.

وكتب غالاتا سراي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” في تعليقه على هذه المشاهد “إنهم يسمّونه الجحيم، لكن نحن نسميه السماء، سماء الأصفر والأحمر”. #WeAreGalatasaray”.

ويتصدّر غالاتا سراي ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متفوقًا بـ 6 نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الرابع، بينما يحتل بشكيتاش المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 25 مباراة.

وتفوق غالاتا سراي في الدور الأول وانتصر على فنربخشة 3/1.