أنخيل دي ماريا يسرد تاريخ حياته في “وشم” (صور)

يبدو أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان فخور بجذوره، حيث رسم على قدمه وشمًا يتضمّن -على ما يبدو- تاريخ حياته.

ومدَّ لاعب ريال مدريد ومانشستر يوناتيد السابق ساقه اليمنى لرسام الوشوم، ليسجل بالحبر طفولته التي قضاها في حي بيردريل في روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي أيضًا، ورسم أيضًا كرة قدم، وعلم الأرجنتين.

وأعرب دي ماريا البالغ من العمر 30 عامًا عن سعادته بالوشم الجديد، حيث نشره على حسابه في”تويتر”، وعلّق عليه قائلًا:”تاريخ حياتي على جلدي”.

وكذلك شكر اللاعب مواطنه رسام الوشم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأمل دي ماريا أن يحمّل هذا الوشم الجديد التألق له، ويسجل في مباراة فريقه سان جيرمان أمام نيس في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وأنهت خسارة سان جيرمان أمام نيس الموسم الماضي آمال الفريق في الفوز باللقب، لكن مباراة العام الحالي يدخلها سان جيرمان وهو في الصدارة بفارق 17 نقطة عن موناكو حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني.

ويحتل نيس المركز السابع في المسابقة متأخرًا بفارق 38 نقطة عن فريق المدرب أوناي إيمري.

ويستعد دي ماريا لخوض غمار نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، ومن المهم له أن يكون جاهزًا قبل اختيار التشكيلة التي ستشارك في البطولة.