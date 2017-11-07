هل رفض برشلونة ضم دي ماريا لتوريط باريس سان جرمان؟

كشفت قناة ” RMC ” عن تفاصيل مثيرة لليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية التي تخص فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة وفشل صفقة الأرجنتيني آنخل دي ماريا.

وبحسب الصحافة الفرنسية فرغم العلاقة السيئة بين إدارة برشلونة وباريس سان جرمان بسبب صفقة البرازيلي نيمار إلا أن الفريق الإسباني اضطر للدخول في مفاوضات مع الفريق الفرنسي لضم الأرجنتيني آنخل دي ماريا بعدما تأكد من فشل صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول.

وطلب باريس سان جيرمان من برشلونة زيادة عرضه المالي لكنه كان موافقا مبدئيا على البيع، واستمرت المفاوضات حتى 1 أيلول / سبتمبر الماضي وهو اليوم الأخير في الانتقالات في إسبانيا، بينما كان سوق فرنسا أغلق قبل يوم.

وأوقف برشلونة المفاوضات بشكل مفاجئ، وكشفت الصحافة الفرنسية كون السبب الرئيس لم يكن رفضا للدولي الأرجنتيني لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسهم في فشل الصفقة لكونه في اليوم نفسه أصدر بيانا أكد من خلاله فتح تحقيق في خرق باريس سان جرمان لقانون اللعب المالي النظيف.

وبحسب مصادر القناة الفرنسية، فبرشلونة كان يعرف أن الفريق الفرنسي في حاجة لأموال تغطية مصاريف صفقة نيمار من خلال بيع دي ماريا وفضل توريطه من خلال الانسحاب من الصفقة.