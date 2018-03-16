إبراهيموفيتش يلمح إلى عودته لتشكيلة السويد في كأس العالم

ألمح المهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش إلى اقترابه من العودة إلى تشكيلة المنتخب السويدي المشارك في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

واعتزل إبراهيموفيتش (36 عامًا) صيف العام 2016، بعد نهائية بطولة كأس الأمم الأوروبية في فرنسا؛ عقب الخروج من الدور الأول.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن إبراهيموفيتش قوله: “متى سأعود؟،عندما أكون لائقًا ومستعدًا للعب، هذا كل ما في الأمر، أريد أن أكون جاهزًا تمامًا، خاصة أنني لم أتمكن من المشاركة بشكل كبير خلال الموسم الحالي”.

وتابع مهاجم مانشستر يونايتد: “الأفكار موجودة طوال الوقت، ولكن إذا أردت ذلك، سأكون هناك”.

ويوم أمس، قال يان أندرسون مدرب منتخب السويد عن عودة إبراهيموفيتش: “أرحب للغاية باتصال زلاتان بشكل مباشر”.

وتابع: “من الجيد أن يبدي اللاعبون رغبتهم في اللعب، لا أقرأ كل ما يتم كتابته ثم أتكهن بما سيحدث”.

وخاض إبراهيموفيتش 116 مباراة مع منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدفًا.