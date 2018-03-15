شرط وحيد من مدرب منتخب السويد لعودة إبراهيموفيتش قبل كأس العالم.. تعرّف عليه

أكد جان إنديرسون، مدرب المنتخب السويدي، أنه إذا قرر عودة المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش للفريق الوطني، فإن عليه أولًا أن يخبره بأنه مستعد للعودة.

وقال المدير الفني أثناء تقديم قائمة السويد للمبارتين الوديتين القادمتين: “لو غيّر اللاعبون رأيهم، فعليهم أن يبلغوني، حينها سيكون لدينا حوار، من الممتع أن يريد الجميع اللعب للمنتخب، ولكن هذا لن يغير وجهة نظري، أحترم قراره، المسألة منتهية بالنسبة لي”.

ورفض إنديرسون الكشف عما سيحدث إذا تراجع “إبرا” (36 عامًا) عن قرار اعتزال اللعب للمنتخب، الذي اتخذه بعد بطولة أمم أوروبا 2016، وأكد أن هذه “تكهنات”.

وألمح مهاجم مانشستر يونايتد، الذي عاد للملاعب منذ بضعة شهور بعد إصابة خطيرة في الركبة خلال زيارته للسويد أخيرًا، إلى احتمال عودته للمنتخب، ولكنه أكد أنه يسعى في البداية لاستعادة مستواه.

وقال إبراهيموفيتش: “لم يغلق أحد باب المونديال، ولكن الأمر لا يتعلق بغلق الأبواب، ولكن يجب أن نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، بداية عليّ أن ألعب بشكل منتظم وأشعر أنني ما كنت عليه”.

ولم تشمل قائمة السويد لمباراتي تشيلي في إستكهولم في 24 من الشهر الجاري ورومانيا في السويد بعدها بثلاثة أيام، مفاجآت كبيرة، وغاب عنها أربعة لاعبين للإصابة، مقارنةً بقائمة الملحق الأوروبي أمام إيطاليا.