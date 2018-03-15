بعد هدفيه أمام مانشستر يونايتد.. ديشان يستدعي وسام بن يدر لمنتخب فرنسا

انضم وسام بن يدر مهاجم إشبيلية إلى تشكيلة منتخب فرنسا للمرة الأولى، اليوم الخميس، بعدما سجّل هدفين في الفوز على مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأحرز بن يدر ثنائية في استاد أولد ترافورد ليقود إشبيلية لدور الـ 8 بعد التفوق 2/1 على مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء.

والتحق مهاجم تولوز السابق البالغ من العمر 27 عامًا بقائمة أعلنها المدرب ديدييه ديشان لمواجهة كولومبيا وديًّا يوم 23 مارس ثم روسيا مستضيفة كأس العالم بعدها بـ 4 أيام.

وتنافس فرنسا في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب أستراليا وبيرو والدنمارك.

وسجل بن يدر 19 هدفًا الموسم الحالي وصنع 3 في 34 مباراة، علمًا أنه انتقل للفريق العام 2016.