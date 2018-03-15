بايرن ميونخ يستعد للتتويج بأول ألقابه هذا الموسم

سيعرف بايرن ميونخ ما إذا كان بوسعه حسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم السادس على التوالي حتى قبل أن يواجه رازن بال شبورت لايبزيغ يوم الأحد المقبل.

وسيتمكن الفريق البافاري، الذي يتصدر الترتيب بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه قبل 8 جولات على النهاية، من تعزيز رقمه القياسي على صعيد عدد مرات إحراز اللقب إذا حصد النقاط الثلاث أمام لايبزيغ مع إخفاق شالكة وبروسيا دورتموند في الفوز في مباراتيهما في الدوري.

وسيحل شالكة صاحب المركز الثاني ضيفًا على فولفسبورغ بعد غدٍ السبت. وفي اليوم نفسه سيستضيف بروسيا دورتموند، الذي يحتل المركز الثالث متأخرًا بنقطة واحدة عن شالكة، منافسه هانوفر قبل انطلاق مباراة بايرن ميونخ بساعات قليلة.

وقال ماتس هوملز مدافع بايرن ميونخ: “قد يحدث هذا يوم الأحد (التتويج باللقب). لكنني لا أعتقد أن شالكة ودورتموند سيخسران”.

“ولكن علينا ضمان الفوز على لايبزيغ لتحقيق ذلك. هذا حتمي. سنرى ما سيحدث الأحد المقبل، لكنني لا أعوّل على ذلك (الفوز بلقب الدوري الأحد المقبل)”.

وسيخوض بايرن ميونخ مباراة الأحد مدفوعًا بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز أمس على بشيكاش التركي ليتأهل لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8/1 في مجموع المباراتين.

وأراح بايرن ميونخ، الذي تأهل لنهائي كأس ألمانيا والساعي للجمع بين 3 ألقاب في موسم واحد وهي دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، لاعبه ارين روبن أمام بشيكاش ليكون جاهزًا لمباراة الأحد.

وحتى هذه اللحظة، فإن تياغو ألكانتارا لاعب الوسط الذي تلاحقه الإصابات سيكون خارج تشكيلة المدرب يوب هاينكس؛ بعد أن لحقت به إصابة في القدم في الشوط الأول من مباراة الفريق التركي.

وسيخضع اللاعب الإسباني، الذي عاد الشهر الماضي للملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لفحوصات طبية في ميونخ.

ويعاني لايبزيغ، الذي فجر مفاجأة باحتلال المركز الثاني الموسم الماضي، ليضمن مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بشكل تلقائي لدوري الأبطال. ويحتاج لايبزيغ لاقتناص نقطة على الأقل من بايرن ميونخ؛ ليبقى على مقربة من آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة وباير ليفركوزن الرابع برصيد 44 نقطة.

وقال جان-كيفن أوغستين لاعب لايبزيغ: “نود تقديم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ ونحصد النقاط الثلاث. لا يجب أن يكون تتويجهم باللقب على ملعبنا”.

ولا تزال مرارة هزيمة لايبزيغ على ملعبه أمام بايرن ميونخ في المباراة قبل الأخيرة في الدوري الموسم الماضي عالقة في الأذهان، حيث تقدم مرتين لكنه خسر في النهاية بنتيجة 5/4.

وأضاف أوغستين: “بايرن ميونخ فريق كبير على الصعيد العالمي أيضًا، لكننا لا نخشاه. ستكون مباراة رائعة”.