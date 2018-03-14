طرد موتا وباريس سان جيرمان يهزم أنجيه ليوسع الفارق في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي

فقد تياغو موتا أعصابه، لكن ثنائية كيليان مبابي منحت باريس سان جيرمان الفوز 2-1 بملعبه على أنجيه، اليوم الأربعاء، ليوسع فريق العاصمة الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 17 نقطة.

وحصل لاعب الوسط موتا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 16، بعدما داس على صدر رومان توماس، لكن مبابي كان افتتح التسجيل بالفعل، ثم ضاعف مهاجم فرنسا النتيجة في الشوط الأول، ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 80 نقطة من 30 مباراة.

ويحتل أنجيه، الذي قلص الفارق عن طريق كارل توكو إيكامبي في الشوط الثاني، المركز 14 برصيد 32 نقطة.

ورغم أنه لا يزال بدون نيمار الغائب بسبب الإصابة، كان فريق المدري أوناي ايمري حاسمًا في الهجوم، وتقدم بعد 12 دقيقة عندما وضع مبابي الكرة في الشباك بتسديدة منخفضة، عقب تمريرة مثالية من يوليان دراكسلر.

وبعد أربع دقائق أخرى حصل موتا على البطاقة الحمراء، قبل أن يجعل مبابي النتيجة 2-صفر في الدقيقة 26 من مدى قريب بعد تمريرة للوراء من ليفين كورزاوا.

واستغل أنجيه أخيرًا تفوقه العددي، عندما هز توكو إيكامبي الشباك بعد تبادل للكرة مع فلافيان تيت في الدقيقة 76.

وأهدر باريس سان جيرمان فرصة لزيادة النتيجة، عندما اصطدمت تسديدة مبابي القوية بالعارضة، لكن ذلك لم يمنع المتصدر من تحقيق انتصار جديد.