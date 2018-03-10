باريس سان جيرمان يسحق ميتز بالدوري الفرنسي بعد وداع دوري أبطال أوروبا

عاد باريس سان جيرمان إلى عمله المعتاد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد وداع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع الماضي بفوزه 5-صفر على ميتز متذيل الترتيب، ووسع صدارته إلى 14 نقطة.

وأحرز المدافع البلجيكي توماس مونييه الهدف الأول في الدقيقة الخامسة ثم هزَّ كريستوفر نكونكو البالغ من العمر 20 عامًا الشباك مرتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في مشاركته مرتين ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وأضاف كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يختتم القائد تياغو سيلفا الأهداف بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 82.

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد المدرب أوناي إيمري عند الإعلان عن اسمه قبل انطلاق المباراة حيث عبّرت عن غضبها بعد وداع دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي من دور الستة عشر تحت قيادة المدرب الإسباني.

لكن الجماهير ملأت مدرجات استاد بارك دي برينس رغم مواجهة ميتز، متذيل الترتيب.

ومع غياب المهاجم إدينسون كافاني بسبب الإيقاف أدخل إيمري خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام ريال، ومنح الفرنسي الشاب نكونكو مشاركته الثانية ضمن التشكيلة الأساسية على التوالي هذا الموسم بعدما هز الشباك في الفوز 2-صفر على تروا الأسبوع الماضي.

ودخل نكونكو منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى في الدقيقة 20، ثم هزَّ الشباك مرة أخرى بعد ذلك بثماني دقائق بقدمه الأخرى عقب تسديده في الزاوية البعيدة، وحُرم اللاعب من تسجيل الثلاثية بداعي التسلل قبل نهاية الشوط الأول.

ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة برصيد 77 نقطة من 29 مباراة، متقدمًا بفارق 14 نقطة عن موناكو حامل اللقب الذي فاز 3-1 على مستضيفه ستراسبورغ، أمس الجمعة، ويتذيل ميتز الترتيب برصيد 20 نقطة متأخرًا بتسع نقاط عن الأمان.