بسبب سوريا.. مطالب بعدم مشاركة المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018 بروسيا

طالب الدكتور روني برومان، الرئيس السابق لمنظمة “أطباء بلا حدود”، بالضغط على روسيا لإيقاف الحرب في سوريا، والتي تهدد حياة الأطفال والمدنيين، وطالب بمقاطعة منتخب فرنسا لمونديال 2018 المقام هناك.

كما طالب الدكتور الفرنسي بالتفكير في كأس العالم القادمة، وخوض حملة لمقاطعتها من طرف المنتخبات المشاركة، كنوع من الضغط على الحكومة الروسية لتغيير مواقفها في الأزمة السورية أو الخروج من الحرب الدائرة هناك.

وقال الرئيس السابق للمنظمة: “هناك حركة للمجتمع المدني ممكنة أيضًا، فكروا في كأس العالم لكرة القدم والتي تبدأ في شهر حزيران / يونيو القادم، لماذا لا نطلق حملة لمقاطعتها؟ المقاطعة الرياضية مهمة، فجنوب إفريقيا خلال نظام التمييز العنصري كان أكثر ما يوجع نظامها هي المقاطعة الرياضية.”

وأكد الطبيب الفرنسي أنه مستعد للمساهمة في حملة المقاطعة، مؤكدًا على ضرورة حث الجماهير على عدم السفر لروسيا، لكونهم سيكونون مشاركين في إراقة الدماء السورية.

ولم يقتصر الأمر على روني برومان، بل حتى فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، اتهم روسيا بالمساهمة في المجازر السورية، وطالب بتهديدها وتوقيف مشاركتها في الحرب.

كما طالب نيكولاس تونزير، الرئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث السياسية، بمقاطعة كأس العالم في روسيا؛ بسبب الحرب السورية، وقال:” يجب أن نقاطع كأس العالم في روسيا؛ لكوننا لا يمكننا أن نتاجر مع روسيا، أن نلعب مع روسيا كأن شيئًا لا يحدث.”

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا بدورها تشهد حركة مطالبة بمقاطعة كأس العالم، على خلفية محاولة قتل الجاسوس الروسي.