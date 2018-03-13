روسيا: تهديد بريطانيا بمقاطعة كأس العالم بشأن قضية الجاسوس يضر بالعلاقات

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، أن تهديد بريطانيا بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم 2018 بسبب تسميم جاسوس روسي سابق في إنجلترا سيلحق الضرر بالعلاقات مع موسكو، وسيؤثر على الرياضة العالمية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت في وقت سابق اليوم إن “من المرجح للغاية” أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا العام ردًا على ذلك.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة قولها في بيان “نريد التأكيد مجددًا: مثل هذه البيانات الاستفزازية التي تغذي المشاعر المناهضة لروسيا لا تؤدي إلا إلى تعقيد العلاقات بين دولتينا، وهي ضربة للرياضة العالمية”.