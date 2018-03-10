بايرن ميونخ يقترب من لقب الدوري الألماني ويدفع هامبورغ أكثر نحو الهبوط

اقترب بايرن ميونخ من لقبه السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد أن أرسل هامبورغ أكثر نحو الهبوط للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه عليه 6-صفر اليوم السبت.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف وأهدر ركلة جزاء، ليصل إلى 100 هدف في الدوري مع بايرن في مباراة من جانب واحد حُسمت بعد أول 20 دقيقة.

وتمثل هذه قصة حزينة مألوفة لهامبورغ، الذي اهتزت شباكه 50 مرة في آخر ثماني مباريات في الدوري ضد بايرن من بينهم الهزيمة 6-صفر في مناسبتين و8-صفر في مباراتين و9-2 مرة واحدة.

وظل بايرن في الصدارة بفارق 20 نقطة عن شالكه، الذي فاز 1-صفر على مستضيفه ماينتس أمس الجمعة، قبل ثماني مباريات على النهاية ويحتاج لفوزين فقط ليضمن اللقب.

وسيكون على هامبورغ، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهبوط مطلقًا في 55 موسمًا لدوري الدرجة الأولى، القيام بمعجزة للحفاظ على سجله التاريخي إذ يحتل المركز 17 من بين 18 فريقًا ويتأخر بسبع نقاط عن ماينتس صاحب المركز المؤهل لملحق الصعود.

وصمد هامبورغ ثماني دقائق قبل أن تذهب محاولة جوتوكو ساكاي إلى خطف الكرة من أرين روبن إلى فرانك ريبري، الذي راوغ الحارس كريستيان ماتينيا ليفتتح التسجيل.

وبعد ذلك بأربع دقائق مرر روبن كرة إلى يوشوا كيميش في الناحية اليمنى، ليرسل الأخير تمريرة عرضية حولها ليفاندوفسكي بضربة رأس داخل المرمى.

وأصبحت الأمور أكثر سهولة لبايرن الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 19، إذ أرسل جيروم بواتنغ تمريرة طويلة إلى ديفيد آلابا الذي هيأها إلى ليفاندوفسكي ليهز مهاجم بولندا الشباك بتسديدة مباشرة.

ووضع روبن اسمه على قائمة مسجلي الأهداف في الدقيقة 55 بتسديدة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، ومر ريبري من دفاع هامبورغ ليهز الشباك للمرة الثانية والخامسة لبايرن.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تسجيل الثلاثية عندما أطاح بركلة جزاء فوق العارضة في الدقيقة 86، لكنه عوض ذلك بعدما حصل صاحب الأرض على ركلة جزاء أخرى بعد ذلك بقليل.

وزاد هوفنهايم من مشاكل فولفسبورغ، وفاز عليه 3-صفر ليترك منافسه في المركز 15 متقدمًا على ماينتس بفارق الأهداف.

وهز نيكو شولتس وسيرج جنابري الشباك لهوفنهايم صاحب المركز السابع، قبل أن يضع جوشوا جيلافوجي الكرة بالخطأ في شباك فريقه فولفسبورغ.

وأحرز مايكل جريجوريتش هدفين ليقود أوجسبورغ للفوز 3-1 على مستضيفه هانوفر، الذي أحرز هدفه ساليف ساني بتسديدة بعيدة المدى في حين تعادل هيرتا برلين بدون أهداف مع فرايبورغ.