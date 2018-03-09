بايرن ميونخ يجدد عقد لاعبه يوشوا كيميش

بايرن ميونخ يجدد عقد لاعبه يوشوا كيميش

المصدر: رويترز

قال بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن لاعبه الألماني الدولي يوشوا كيميش وقّع اليوم الجمعة عقدًا يمدد بمقتضاه استمراره في صفوف بطل الدوري حتى 2023.

وانضم كيميش (23 عامًا) إلى النادي البافاري العام 2015 وسرعان ما لحق بصفوف المنتخب حيث شارك في 25 مباراة حتى الآن، ونجح في اللعب في مركز الظهير الأيمن بعد اعتزال فيليب لام.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في بيان: “أصبح يوشوا أحد أعمدة الفريق خلال آخر عامين ونصف العام “.

“استطاع الفريق المضي قُدمًا في طريقه بفضل تطور أداء اللاعب في مركز الظهير الأيمن”.

وخاض كيميش، الذي فاز بكأس القارات مع ألمانيا العام الماضي وسيكون ضمن تشكيلتها في كأس العالم في يونيو المقبل، مع فريقه 109 مباريات وأحرز 13 هدفًا في كل المسابقات.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه وهو يقترب من الفوز باللقب للعام السادس على التوالي.

ويواجه الفريق الألماني الأسبوع المقبل بشيكاش التركي في إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا. وانتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن ميونيخ 5/0.

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