بايرن ميونخ يجدد عقد لاعبه يوشوا كيميش

قال بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن لاعبه الألماني الدولي يوشوا كيميش وقّع اليوم الجمعة عقدًا يمدد بمقتضاه استمراره في صفوف بطل الدوري حتى 2023.

وانضم كيميش (23 عامًا) إلى النادي البافاري العام 2015 وسرعان ما لحق بصفوف المنتخب حيث شارك في 25 مباراة حتى الآن، ونجح في اللعب في مركز الظهير الأيمن بعد اعتزال فيليب لام.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في بيان: “أصبح يوشوا أحد أعمدة الفريق خلال آخر عامين ونصف العام “.

“استطاع الفريق المضي قُدمًا في طريقه بفضل تطور أداء اللاعب في مركز الظهير الأيمن”.

وخاض كيميش، الذي فاز بكأس القارات مع ألمانيا العام الماضي وسيكون ضمن تشكيلتها في كأس العالم في يونيو المقبل، مع فريقه 109 مباريات وأحرز 13 هدفًا في كل المسابقات.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه وهو يقترب من الفوز باللقب للعام السادس على التوالي.

ويواجه الفريق الألماني الأسبوع المقبل بشيكاش التركي في إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا. وانتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن ميونيخ 5/0.

???? #Jupp: “Joshua #Kimmich ist ein sehr intelligenter und professioneller Junge. Er hat einen guten Charakter und hat auch zu einigen Themen eine klare Meinung. Er ist Teil des Umbruchs beim #FCBayern.” #MiaSanMia pic.twitter.com/mAkXeUPkK2 — FC Bayern München (@FCBayern) ٩ مارس، ٢٠١٨

#Jupp zur Vertragsverlängerung von Joshua #Kimmich: “Josh hat ein großes Entwicklungspotential und hat riesige fußballerische Fähigkeiten. Er hat das Zeug dazu, in die Fußstapfen von @philipplahm zu treten.” #MiaSanMia pic.twitter.com/u2yfUwGB4h — FC Bayern München (@FCBayern) ٩ مارس، ٢٠١٨