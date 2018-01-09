رسميًا .. بوكا جونيورز الأرجنتيني يستعيد كارلوس تيفيز

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، عودة مهاجمه كارلوس تيفيز مرة أخرى إلى اللعب بقميص الفريق بعد فترة سيئة مع شنجهاي الصيني.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني،”نعلن تعاقدنا مع تيفيز بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الجاري”، دون الكشف عن مدة التعاقد، أو القيمة المالية للصفقة.

من جانبه قال تيفيز خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: “أريد أن أستمتع خلال العامين القادمين في بوكا، وأعلم جيدًا أنني سألعب بشكل جيد”.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لتيفيز مع الفريق يوم 27 من الشهر الجاري أمام كولن في الجولة الـ13 من الدوري الأرجنتيني الذي يتصدّره الفريق برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه سان لورينزو.

وكان الدولي الأرجنتيني السابق قد توصل إلى اتفاق لإنهاء تعاقده مع فريق شنغهاي شينهوا الصيني الأسبوع الماضي.

وسبق لتيفيز اللعب في بوكا جونيورز العام 2001 محققًا معه العديد من البطولات والألقاب.