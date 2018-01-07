باريس سان جيرمان يكتسح رين بسداسية ويتأهل لدور الـ32 لكأس فرنسا (فيديو)

تأهل فريق باريس سان جيرمان، الأحد، إلى دور الـ32 لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد تغلبه على على مضيفه رين، بـ 6 أهداف لهدف، ضمن منافسات الدور الـ64 للبطولة.

أنهى سان جيرمان، الشوط الأول لصالحه متقدمًا برباعية نظيفة، سجلها كيليان مبابي، في الدقيقة التاسعة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 17 و43، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 66 قلص رين، النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق بينجامين بوريجايد، من ركلة جزاء.

وردّ سان جيرمان، بالهدفين الخامس والسادس عن طريق دي ماريا، ومبابي في الدقيقتين 74 و75.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز تروا، على ستل، بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب بيشايم على فلوري مرجوا، ونانت على سونلي برباعية نظيفة، وميتز على دنكارك بأربعة أهداف لهدفين لتتأهل الفرق الفائزة إلى دور الـ 32. –