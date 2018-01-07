نادي برشلونة يحطم رقم باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات

أصبح نادي برشلونة صاحب أغلى صفقة في الدوري الإسباني وأزاح غريمه التقليدي ريال مدريد من قيمة أغلى الصفقات في تاريخ الليغا، حيث يحتل حاليًا المركزين الأول والثاني وحتى الثالث حال احتساب كل ما يتعلق بصفقة البرازيلي نيمار من سانتوس البرازيلي.

ويعتبر البرازيلي كوتينيو خامس صفقات برشلونة في الموسم الحالي، بعد البرتغالي سيميدو ولاعبه السابق الإسباني دولوفيو والفرنسي ديمبلي والبرازيلي باولينيو.

ورغم الأنظار المسلطة على فريق باريس سان جيرمان بسبب صفقتي نيمار وكيليان مبابي، لكن برشلونة صرف أكثر من الفريق الباريسي الذي لن يدفع ثمن مهاجم موناكو السابق إلا في صيف 2018.

هل يسبب رحيل كوتينيو إلى نادي برشلونة هزة في ليفربول؟ https://t.co/2Yd9zrSSyT pic.twitter.com/6Yluod4XOH — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2018

ودفع برشلونة باحتساب الحوافز 160 مليون يورو لليفربول مقابل كوتينيو، و145 مليون لبروسيا دورتموند مقابل الفرنسي عثمان ديمبلي و40 مليون يورو لغوانجزو الصيني مقابل البرازيلي باولينيو و30،5 مليون يورو لبنفيكا مقابل البرتغالي سيميدو و12 مليون يورو لإيفرتون لاستعادة لاعبه السابق الإسباني دولوفيو.

وفي المجموع يكون برشلونة صرف 387،5 مليون يورو في التعاقدات من بينها ما بين 40 و80 مليونًا كحوافز.

واستفاد برشلونة من صفقة البرازيلي نيمار الذي رحل لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، وهو ما يجعل الفريق الكاتالوني في مأمن من عقوبة اللعب المالي النظيف عكس الفريق الفرنسي.

وما زال بإمكان برشلونة دفع المزيد، حيث يستعد للتعاقد مع المدافع الكولومبي ياري مينا من بالميراس البرازيلي مقابل 12 مليون يورو بالحوافز لتصل مصاريف الفريق في التعاقدات هذا الموسم لحاجز 400 مليون يورو.

نادي برشلونة يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول https://t.co/giwYtnolca pic.twitter.com/FMsE4oVccq — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2018

ليفربول

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يضطر فيها الفريق الإسباني للتعاقد مع لاعبين من ليفربول، فمنذ 2010 تمكن برشلونة من خطف 3 لاعبين من الفريق الإنجليزي.

وبدأ برشلونة التعاقدات في صيف 2010 بعد خطف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي بدوره رفض البقاء وأصر على تحقيق حلمه بالتوقيع للفريق الإسباني.

وفي صيف 2014 ورغم توقيف الفيفا للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بسبب عضه كيلليني في مونديال البرازيل 2014، لكن الفريق الإسباني خاض حربًا قوية مع إدارة ليفربول وبدعم من اللاعب للتوقيع معه.

ومنذ الصيف الماضي خاض برشلونة حربًا قوية مع إدارة ليفربول لإقناعها بالتخلي عن البرازيلي كوتينيو، الذي بدوره أصر على الرحيل لإسبانيا.

ودفع برشلونة لليفربول 160 مليون يورو مقابل كوتينيو في كانون الثاني / يناير 2018 و81 مليون يورو مقابل لويس سواريز صيف 2014 و20 مليون يورو مقابل خافيير ماسكيرانو الذي أضاف 4 ملايين يورو لرغبته في اللعب للفريق الإسباني في صيف 2010.

خسر ليفربول 3 نجوم في معركته مع برشلونة، لكنه في المقابل كسب ماليًا بشكل كبير، فالفريق الإسباني دفع مبلغ يقارب 265 مليون يورو لتحقيق أهدافه.

من ناحية أخرى، عرض ليفربول على جماهيره التي تملك قميصًا أصليًا يحمل رقم واسم فيليب كوتينيو قسيمة شراء بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا كنوع من التعويض عقب رحيل المهاجم البرازيلي.

وانضم لاعب وسط البرازيلي إلى برشلونة متصدر الدوري الإسباني قادمًا من ليفربول بعقد لمدة خمسة أعوام ونصف العام وفقًا لما أعلنه الناديان يوم السبت.

وسافر اللاعب البرازيلي إلى برشلونة مساء السبت تمهيدًا لتوقيع العقد، وسيحضر مباراة النادي الكتالوني وليفانتي في كامب نو يوم الأحد.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه سيمنح جماهيره هذا العرض لشراء بضائع بديلة لقميص كوتينيو.

وسيطلب النادي تقديم القميص للمتاجر الرسمية للنادي قبل الحصول على قسيمة الشراء وسيتم إرسال رسائل إلكترونية لجماهير النادي برموز القسائم الخاصة بكل واحد منهم في وقت لاحق.