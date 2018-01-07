بسبب اختراق حقوق النقل التلفزيوني.. قناة بريطانية تطالب مشجعًا بتعويض ضخم

دفع غريغ فوستر أحد عشاق الملاكمة مبلغ 19،95 جنيه إسترليني لمشاهدة لقاء البريطاني أنتوني جوشوا والأوكراني فلادمير كلايتشكو في شهر أبريل الماضي، الذي انتهى لصالح البريطاني بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.

وكان برفقة فوستر مجموعة من الأصدقاء استغل أحدهم الموقف، وربط هاتفه بالتلفاز ونقل اللقاء على موقع “فيسبوك”، وتابعه عدد كبير من أصدقائهم.

وفوجئ المشجع بالقناة البريطانية “سكاي بوكس أوفيس” تطالبه بمبلغ 85 ألف جنيه إسترليني وتلغي اشتراكه؛ كونه خرق حقوق النقل التلفزيوني.

ولم تكتفِ القناة بذلك، بل تابعت حتى أصدقاءه وطالبتهم بمبالغ مالية تقارب 5 آلاف جنيه إسترليني.

واعتبرت القناة أن عدد متابعي النقل المباشر على صفحة “فيسبوك” وصل إلى 4250 شخصًا، وهو ما على غريغ فوستر دفعه عليهم جميعًا.

وقرر المشجع اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه وقال: “يطالبونني بأرقام وعناوين كل أصدقائي الذين كانوا معي تلك الليلة، لكني لن أتخلى عنهم”.

وأضاف: “أعرف أن النزال كان سيئًا ولم أستطع منع صديقي، لكني كنت أشاهد الملاكمة، وأنا لست سوى شخص شرب بعض الكؤوس من الكحول زيادة”.