من هي نيكول أري باركر التي خطفت الأضواء في حفل الكاف؟

تألق الممثل النمساوي الجنسية والغاني الأصل بوريس كودغو وزوجته الممثلة الأمريكية نيكول أري باركر خلال حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في العام الماضي، حيث تفرغ ممثل هوليوود الشهير وزوجته لتقديم الفقرات الفنية فقط.

وشارك النجم الإيفواري الشهير ديدييه دروغبا وصحفية جنوب أفريقيا الشهيرة كارول تشابالالا في تقديم جوائز الحفل بينما تكفل كودغو وزوجته الممثلة أيضًا في تقديم الفقرات الغنائية.

وعلق كودغو على المشاركة في تقديم الحفل قائلًا: “أنا متحمس للغاية لهذا الحدث والعودة إلى بلادي “أشعر بارتياح كبير بالعودة للوطن”.

وكلل المصري محمد صلاح عامًا استثنائيًا له ولمنتخب بلاده بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2017 متفوقًا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند في حفل مبهر في أكرا عاصمة غانا أمس الخميس.

وحصل الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على جائزة أفضل مدرب والوداد البيضاوي المغربي على جائزة أفضل ناد بينما حصل منتخب مصر على جائزة أفضل منتخب وطني.