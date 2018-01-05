هل يمهد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية الأفريقية طريق انتقاله إلى ريال مدريد؟

استحق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، التتويج بلقب الكرة الذهبية الأفريقية بعد أن حسم الجائزة كأفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2017 عقب منافسة مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول والجابوني بيير أوباميانغ نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأصبح فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية أول الأخبار السارة لنجم منتخب مصر في عام 2018 وفي انتظار الخبر المفرح الآخر بانتقال صلاح إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ويبقى السؤال هل يمهد فوز صلاح بالكرة الذهبية طريق انتقاله إلى ريال مدريد؟ وهذا ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي وتحاول الإجابة عنه:

توهج صلاح

تبقى هذه الجائزة بمثابة قيمة مهمة تكرس توهج محمد صلاح في عام 2017 وتعطي الأمل لخطوة أكبر بالنسبة للفرعون المصري في طريقه إلى الانتقال لفريق أكبر في الانتقالات الشتوية.

وتدرج صلاح بشكل مبهر على المستوى الاحترافي فبدايته مع المقاولون في مصر ثم انتقاله للدوري السويسري عبر بوابة بازل قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي ثم فيورنتينا وروما في إيطاليا قبل أن ينضم إلى ليفربول.

وتبقى الخطوة القادمة والمهمة بالنسبة لمسيرة صلاح انتقاله إلى ريال مدريد بعد أن وصل إلى مرحلة رائعة من الاحترافية وستسمح له الجائزة بخطوة مميزة في هذا المشوار الاحترافي.

ريال مدريد الحلم المنتظر

أصبح انتقال صلاح إلى ريال مدريد بمثابة الحلم المنتظر خاصة أن الفرعون المصري دخل بالفعل دائرة اهتمامات الفريق الإسباني لتدعيم الخط الأمامي نظرًا لتراجع مستوى الثنائي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل.

وتحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن محمد صلاح بالفعل وأشاد بقدرات اللاعب وتحدث عنه بشكل رائع.

وقال هاني رمزي، نجم منتخب مصر الأسبق، في تصريحات تلفزيونية إن صلاح ربما ينضم إلى ريال مدريد ويستحق بكل تأكيد هذه الخطوة في مشواره الاحترافي.

وأضاف: “صلاح يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم وبإمكانه التواجد في ريال مدريد أو أي فريق آخر”.

رفع سعر صلاح

من المؤكد أن فوز صلاح بالجائزة وتتويجه بالكرة الذهبية الأفريقية يعني رفع سعر الفرعون المصري.

وانتقل صلاح إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة أفريقية في تاريخ الفرعون المصري.

وربما يتخطى سعر صلاح 100 مليون يورو وهو الأمر الذي يحدث مع تتويجه بالكرة الذهبية الأفريقية.

البقاء مع ليفربول

قد يعني فوز صلاح بالكرة الذهبية الأفريقية رحيله عن ليفربول الإنجليزي ولكن قد يعني أيضًا بقاء الفرعون مع الريدز ولكن بشعبية أكبر وتألق أفضل ودافع لتقديم المزيد من الإنجازات.

ونجح صلاح في خطف الأضواء في مشواره مع ليفربول وتعني الكرة الذهبية الكثير للفرعون المصري من أجل تحقيق طفرة في مشواره الاحترافي.