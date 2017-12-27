مبابي: كريستيانو رونالدو أيقونتي.. ونيمار لا يقل عنه في الإمكانيات

قال اللاعب الفرنسي الصاعد كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه يعتبر مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونته منذ أن كان طفلًا، مؤكدًا أن زميله البرازيلي نيمار له القدر نفسه من التقدير، ولا يقل في إمكانياته عن قائد منتخب البرتغال.

وقال مبابي متحدثًا عن رونالدو: “إنه أيقونتي منذ أن كنت طفلًا، وكانت رؤيته شيئًا رائعًا عندما زرت بالديبيباس (المدينة الرياضية لريال مدريد)، ولكنني أعشق المنافسة، وكل ما يرغب فيه الشخص الذي يهوى المنافسة هو الفوز ثم الفوز ثم الفوز، ولذلك لا تهم هوية من يواجهنا، ما نرغب فيه هو الفوز”.

وأضاف: “لقد كنت معجبًا به عندما كنت طفلًا ولكن هذا انتهى، الآن أذهب إلى بيرنابيو (معقل ريال مدريد) من أجل اللعب والفوز، ما يجب عليك فعله مع شخص فاز بخمس كرات ذهبية هو التعلم منه”.

يذكر أن باريس سان جيرمان، سيلتقي مع ريال مدريد في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا في شباط/فبراير المقبل.

وانتقل اللاعب الفرنسي الشاب إلى الحديث عن نيمار، إذ قال: “نيمار بالنسبة لي هو على مستوى كريستيانو نفسه، الناس من خارج الملعب ترى نيمار على غير صورته الحقيقية، إنهم يرونه يقوم بهذه المراوغات، ويعتقدون أنه لا يفكر إلا في التسلية فقط، وأنه شخص أناني لا يفكر إلا في نفسه، ولكن عندما تشاركه غرفة خلع الملابس تدرك أن كل هذا ليس حقيقيًا”.

واستطرد: “إنه شخص ودود في الحقيقة، يتودد للآخرين ويلعب لصالح الفريق في المقام الأول، الكرة التي يقدمها تعتمد على الاحتفاظ بالكرة هذا حقيقي، إنه ماهر في المراوغة، ولا يمكنك أن تقول له لا تفعل هذا؛ لأنه يقوم به على نحو جيد للغاية”.

وأكمل: “لا يوجد أحد يراوغ مثله، إنه لاعب يمكن أن يقودنا للفوز بالألقاب ويجب الاستفادة منه”.

وفي معرض سؤاله عن مواطنه زين الدين زيدان، نجم المنتخب الفرنسي السابق ومدرب ريال مدريد الحالي، أجاب: “زيدان كان أيقونة بالنسبة لي، ولكن فرنسا بأكملها كانت تحب زيدان، كل من يهوى كرة القدم يعرف أنه حالة استثنائية، إنه يقوم بأشياء مذهلة منذ أن تولى تدريب ريال مدريد؛ لأننا نعرف أن الأمور في هذا النادي ليست سهلة”.

وأضاف: “لقد تحمل الضغط، وربما كان ذلك لأنه يعرف النادي جيدًا منذ أن كان لاعبًا بين صفوفه، لقد حاز احترام الجميع، أنا سعيد من أجل زيدان ومن أجل كل ما حققه”.