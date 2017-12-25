حارس باريس سان جيرمان يتجه إلى الانفصال في الميركاتو الشتوي

أعرب الألماني كيفن تراب حارس مرمى باريس سان جيرمان عن رغبته في الانفصال عن متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية.

ونقل يورغ نويباور وكيل أعمال تراب (27 عامًا) عن الحارس قوله بأن السبب يرجع لعدم مشاركته أساسيًا مع باريس سان جيرمان الذي أصبح أكثر اعتمادًا على الفرنسي ألفونس أريولا.

ووقّع تراب، الذي لعب في السابق لآينتراخت فرانكفورت وكايزرسلاوترن في الدوري الألماني، عقدًا في 2015 مع النادي الفرنسي لمدة 5 سنوات.

وقال نويباور لموقع “شبورت آينس” الرياضي الألماني: “سيرحل تراب عن باريس سان جيرمان إذا سنحت له الفرصة في فترة الانتقالات الشتوية”.

ويأمل تراب في المشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2018، وهو ما يتطلب خوض المزيد من المباريات على مستوى الأندية. وربطت تكهنات تراب باحتمال الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي. وأثنى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان على الحارس الألماني، لكنه كان واضحًا في التأكيد على أن أريولا هو الحارس الأساسي.

وقال إيمري: “تراب يبلي بلاءً حسنًا في التدريبات، ويلعب في صفوف منتخب بلاده، وعندما يشارك فإنه يكون في كامل اللياقة والانسجام مع الفريق”.

“لكننا محظوظون بوجود ألفونس ونمنحه كامل الثقة، ليكون الحارس الأول للفريق مع التأكيد على أن تراب يستحق أن يلعب بعض المباريات”.