جورج وياه يعلن فوزه برئاسة ليبيريا

أقيمت، أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ليبيريا، بين النجم السابق أسطورة كرة القدم الأفريقية جورج وياه، والرئيس السابق للبلاد جوزيف بواكيه.

ولم تعلن النتائج الرسمية للجولة الثانية والتي شارك فيها حوالي 2،1 مليون ناخب، لكن عدة استطلاعات للرأي وتقارير إعلامية أكدت فوز صاحب الكرة الذهبية الوحيدة لأفريقيا جورج وياه برئاسة ليبيريا.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017

