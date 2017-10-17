نجل جورج وياه المرشح لرئاسة ليبيريا يلعب لمنتخب أمريكا

تمكن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للناشئين من التأهل لربع نهائي كأس العالم تحث 17 سنة المقامة في الهند بعد تجاوزه في ثمن النهائي منتخب الباراغواي بحصة عريضة بلغت 5-0.

وتألق خلال اللقاء تيموتي وياه الذي سجل “هاتريك” قاد من خلاله منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نحو ربع نهائي كأس العالم أمام منتخب الباراغواي الذي حقق العلامة الكاملة في دوري المجموعات.

وفي الوقت الذي يصارع فيه والده الأسطورة جورج وياه من أجل الفوز برئاسة ليبيريا حيث تصدر الجولة الأولى ومرشح بقوة للفوز في الجولة الثانية ، اختار ابنه تيموتي جنسية والدته لتمثيل بلدها رياضيا رغم كونه يملك الحق في اللعب لمنتخب بلده الأصلي ليبيريا ومنتخب فرنسا الذي يحمل أيضا جنسيتها.

ولد تيموتي في نيويورك من أم أمريكية وعاش هناك وبدأ مشواره في أكاديمية ريد بول نيويورك وتألق بشكل لافت؛ ما دفع باريس سان جيرمان للتعاقد معه وجلبه وهو ابن 14 سنة.

ويعتبر تيموتي البالغ 17 سنة من نجوم شباب باريس سان جرمان الفرنسي وتألق في دوري أبطال أوروبا للشباب ويتنبأ له المتتبعون بمستقبل كبير في كرة القدم.

وحاولت فرنسا ضم اللاعب لصفوفها لكنه اختار مبكرا اللعب لبلد والدته، وأكد أنه يرغب في صنع التاريخ برفقة أمريكا تاركا جنسيتي والده ليبيريا وفرنسا، ويتحسر البلدان على ضياع موهبة جيدة قد يكون خليفة والده النجم السابق لبضع فرق أوروبية والفائز بالكرة الذهبية وأفضل لاعب حسب الفيفا لسنة 1995.

ويعتبر جورج وياه الأفريقي الوحيد المتوج بالجائزتين الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.